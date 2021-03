A Procuradoria-Geral da República (PGR), na província do Moxico, colocou, hoje, em prisão preventiva quatro homens suspeitos de terem assassinado um ancião, camponês, de 86 anos, por acreditarem que era feiticeiro, na localidade de Sacassanje, bairro Caziulula, província do Moxico, avançou ao Novo Jornal fonte judicial.

Segundo a PGR, devido aos fortes indícios recolhidos pelos peritos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Moxico, que comprovam o crime, o magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Moxico decretou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, por existirem fortes indícios do crime de homicídio qualificado na via pública.

"Os acusados (na foto) arrastaram a vítima do interior da sua residência até ao bairro Caziulula, onde foi agredido com socos, pontapés e com objecto contundente (paus) até a morte, por acreditarem que era feiticeiro e causador da morte de um dos parentes dos agressores", relatou.

Aquando das suas detenções, na noite de quinta-feira, 18, a investigação do SIC-Moxico indicou que a vítima teria sido agredida e depois sofreu golpes com um pau na região craniana, quando estava a ser espancado na via pública pelos presumíveis autores do crime.

Ao Novo Jornal, o superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, explicou que os arguidos estão acusados de seis crimes, homicídio qualificado, agressões físicas e tentativa de homicídio, calúnia e difamação.

"Eles (os arguidos) para além de assassinarem o camponês de 86 anos, agrediram também dois cidadãos nacionais de 55 e 62 anos, com os argumentos de serem coniventes da referida morte do seu parente", disse, afirmando que após a instrução do processo-crime, o mesmo foi enviado ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Moxico que legalizou a prisão dos arguidos na manhã de hoje quarta-feira,24.

Os arguidos vão aguardar julgamento na cadeia regional do Moxico, na localidade do Boma.