Um dos filhos do fundador da UNITA, Aleluiah Chilala Sakaita Savimbi, afirmou esta terça-feira, 20, durante a cerimónia de lançamento oficial da Fundação Jonas Savimbi, que a promoção e criação de oportunidades para pessoas menos favorecidas é algo que sempre fez parte da luta do seu pai.

"A Fundação Jonas Manlheiro Savimbi não é uma igreja, não é um partido político e não é uma empresa. É uma instituição que tem apenas fins filantrópicos. Visa conceder bolsas de estudo a jovens desfavorecidos e apoiar pessoas com necessidades especiais", afirmou.

Segundo ele, Jonas Savimbi tem o direito de ter uma fundação e a materialização deste propósito, contribuiu para a realização de sonho dos membros da família.

A Fundação Jonas Malheiro Savimbi foi lançada oficialmente sem a presença do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, por questões de agenda, segundo uma fonte do principal partido da oposição.

Refira-se que depois da sua legalização, dois anos após os filhos terem dado entrada do processo para a sua criação, o coordenador-geral da fundação, Isaías Samakuva, esclareceu em conferência de imprensa que a instituição tem apenas fins filantrópicas, afastando especulações, como a de que estaria a criar um novo partido político.

Na oportunidade, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, mostrou-se céptico quanto à decisão de legalizar a fundação, por receios de instrumentalização.

Durante uma reunião do Comité Permanente da Comissão Política, o principal partido da oposição considerou que os filhos do líder fundador do partido, "têm legitimidade" para promover o reconhecimento da fundação dedicada ao seu pai e apelou a que esta "não sofra interferências políticas que a desvirtuem".

Com actuação em todo o território nacional, a Fundação Jonas Malheiro Savimbi tem um património inicial de cerca de 106 milhões de kwanzas, possui plena autonomia administrativa e financeira.

A Fundação JMS será administrada por uma direcção executiva, a par do presidente, terá um director executivo, um director administrativo, um director financeiro, um director jurídico e um director técnico eleito pelo conselho de curadores.

A assinatura do documento de legalização junto do cartório foi realizada por Aleluiah Chilala Sakaita Savimbi, um dos filhos de Jonas Savimbi, que agora é reconhecido como o fundador da instituição.

Jonas Malheiro Savimbi nasceu a 03 de Agosto de 1934, na vila de Munhango, comuna do município do Cuemba, província do Bié, situada ao longo do caminho-de-ferro de Benguela.

O ex-líder da UNITA foi morto em combate a 22 de Fevereiro de 2022, na comuna de Lucusse, na província do Moxico, após uma longa perseguição das Forças Armadas Angolanas (FAA).