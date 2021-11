Malária terá em 2022 metade da verba recebida em 2021. Proposta preliminar do OGE prevê menos mil milhões de kwanzas para combate à doença mais mortífera do País, com mais de nove mil óbitos só entre Janeiro e Agosto deste ano.

O Projecto de Combate à Malária terá, em 2022, uma verba avaliada em 1,3 mil milhões de kwanzas, sofrendo um corte de 56%, se comparada com os quase 2,4 mil milhões que recebeu no exercício económico do corrente ano, apurou o Novo Jornal, mediante consulta à proposta preliminar do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o próximo ano, entregue pelo Executivo à Assembleia Nacional na passada sexta-feira, 29 de Outubro.

Se a proposta for aprovada, será, desde que João Lourenço se tornou Presidente da República, o valor mais baixo destinado ao combate à principal causa de morte no País. Por exemplo, quando chegou ao Palácio da Cidade Alta, em 2017, encontrou a luta contra a malária com um orçamento anual acima dos 2,5 mil milhões de kwanzas.

No primeiro OGE do seu Governo, relativo a 2018, João Lourenço quase triplicou os valores, esticando-os para mais de 7,7 mil milhões de kwanzas. No ano seguinte, em 2019, a verba caiu para 1,9 mil milhões. Já em 2020, registou-se um ligeiro aumento: 2,2 mil milhões, valores que viriam a sofrer outro pequeno incremento em 2021, tendo em conta os 2,4 mil milhões do OGE corrente.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)