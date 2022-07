Mais de 100 passageiros da companhia aérea nacional TAAG, que seguiam viagem para a cidade de Joanesburgo, África do Sul, este domingo, 03, ficaram retidos no Lubango, província da Huíla, após o avião em que viajavam ter apresentado uma avaria, o que provocou uma aterragem no aeroporto da Mukanka, também conhecido como Aeroporto do Lubango, onde pernoitaram. Os passageiros serão trazidos de regresso a Luanda para um novo embarque esta manhã, soube o Novo Jornal.

Os passageiros só foram levados para as unidades hoteleiras do Lubango por volta da meia-noite, depois de vários protestos, o que terá levado o governador provincial da Huíla, Nuno Mahapi Dala, a acalmar os ânimos dos passageiros no aeroporto.

A TAAG ainda não se pronunciou sobre o assunto. O Novo Jornal tentou ouvir reações do seu gabinete de comunicação e imagem, mas sem sucesso.

Segundo os passageiros, o vôo que consta dos bilhetes de passagem, com destino a Joanesburgo, marcado para as 10:30 desde domingo, era o DT 577 e não 737/700, que avariou.

"Sabemos que os voos internacionais partem do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Mas vimos que isso não era problema, e já na zona do Kuando-Kubango fomos informados que o avião estava com problemas técnicos e aterrámos no Lubango", contou um dos passageiros ao Novo Jornal.

"Aterrámos por volta das 14:00 e disseram-nos que tínhamos de esperar pelos técnicos que vinham de Luanda para tratarem da avaria e depois seguirmos viagem", prossegue o passageiro.

"Infelizmente, ficámos no aeroporto sem qualquer informação, o que levou as pessoas a exaltarem-se, o que fez com que a Polícia interviesse", disse.

O Novo Jornal soube junto dos passageiros que havia pessoas que tinham de apanhar outros voos, já agendados, na cidade de Joanesburgo, para outros pontos da África do Sul e da Europa.

"Neste momento nos perguntamos, quem vai nos pagar os voos que perdemos? Porque na TAAG agora ninguém quer dar a cara", questionam os visados.

O Novo Jornal soube entretanto que a avaria não foi ainda superada e que o 737/700 continua no Lubango a ser consertado. Os passageiros estão agora a ser retirados dos hotéis onde pernoitaram para embarcarem de regresso a Luanda.

"Nos disseram agora que temos de regressar a Luanda para apanharmos outro avião para Joanesburgo", contou um dos passageiros que preferiu não ser identificado.

Em comunicado enviado ao Novo Jornal, a TAAG esclarece que o plano de voo Luanda-Joanesburgo-Luanda não foi cumprido devido a razões técnicas detectadas na aeronave e que por questões de salvaguarda e segurança a aeronave procedeu à aterragem no aeroporto do Lubango, tendo ficado, entretanto, em terra.

"Foi despoletado um plano de transbordo dos passageiros impactados, de forma prosseguir viagem em nova aeronave esta segunda-feira", lê-se na nota de esclarecimento da companhia aérea nacional.