A Procuradoria-Geral da República (PGR) está com dificuldade em concluir o processo-crime contra a empresária Isabel dos Santos, filha do Ex-presidente José Eduardo dos Santos, acusada em vários crimes durante a sua gestão na petrolífera Sonangol, porque algumas entidades estrangeiras ligadas ao processo a quem foi solicitado um parecer e colaboração não têm respondido às autoridades angolanas, o que leva a que o processo esteja ainda aberto a nível deste órgão judicial, soube o Novo Jornal junto de fontes do Ministério Público (MP).

"Ainda existem algumas diligências que devem ser concluídas antes da remessa do processo ao judicial, no caso ao Tribunal Supremo, porque a PGR tem enfrentado dificuldades em adquirir resposta e colaboração da parte de entidades de alguns países ligados ao processo", revelou a fonte, assegurando que a PGR quer encontrar colaboração dos órgãos judiciários do Dubai, país onde se encontra a residir a empresária angolana.

Segundo a fonte da PGR, só com colaboração destas entidades é que o processo pode ser concluído e remetido ao Tribunal Supremo.

Conforme a fonte, a empresária angolana, através dos seus advogados, "colabora apenas quando lhe convém, o que não inibe o trabalho das autoridades judiciais na luta pelo combate a corrupção".

A fonte descreve que a PGR quer estar segura da acusação, para não falhar como aconteceu com o processo do "caso 500 milhões de dólares", cujas figuras principais são José Filomeno dos Santos "Zenu", antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, e Valter Filipe, ex-governador do BNA.

"Por questões de segurança há que se concluir os autos todos, para se remeter seguramente ao tribunal!", descreve a fonte, que acrescenta que diligências junto destas entidades estrangeiras para contar com Isabel dos Santos no processo continuam.

Enquanto isso, garante a fonte, fica difícil dar por concluído o processo a nível da instrução preparatória por conta desses embaraços.

No mês de Janeiro último, o procurador-geral da República, Hélder Pitta Grós, anunciou que o processo contra Isabel dos Santos seguiria para tribunal dentro de dias, o que até agora não aconteceu.

"Temos um processo que está já na sua fase final, dentro de dias será remetido a tribunal, é o processo que diz respeito à gestão da Sonangol", garantiu na altura o procurador-geral, à margem da cerimónia de tomada de posse de novos magistrados.

Entretanto, fontes ligadas à Câmara Criminal do Tribunal Supremo asseguraram ao Novo Jornal, esta segunda-feira, 24, que ainda não recepcionaram o processo que envolve a empresária Isabel dos Santos, embora o procurador-geral o tivesse anunciado.