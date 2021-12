A miss Huíla 2018, Beatriz Alves, foi detida na quarta-feira, no Lubango, pela Polícia Nacional, indiciada dos crimes de associação criminosa e roubo qualificado.

A mulher, de 23 anos, encontrava-se foragida, e é acusada de "tratar das diligências de assaltos em lojas, cantinas, farmácias, viaturas e pessoas, na comuna de Arimba, município do Lubango, capital da Huíla, com um grupo de marginais desmantelado pela Polícia Nacional no dia 11 deste mês.

O grupo, considerado "altamente perigoso", dedicava-se a prática de roubos em lojas, cantinas, farmácias, viaturas e a pessoas.

A rede era liderada por um indivíduo conhecido por Tony, com antecedentes criminais, foragido da província de Luanda há três meses.

A quadrilha integrava ainda um pastor da igreja Pentecostal do Reino de Deus e um mecânico, todos detidos no dia 11 de Dezembro.

Após confirmação da detenção da ex-miss, o porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Fernando Tongo, afirmou que Beatriz Alves estava foragida, razão pela qual só hoje foi possível realizar a sua detenção, mediante um mandato.