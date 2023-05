PN deteve motorista do grupo Carrinho que provocou acidente e fugiu deixando para trás que seis mortos e cinco feridos graves sem assistência

O motorista do grupo Carrinho que provocou um acidente e fugiu, deixando para trás seis mortos e cinco feridos graves sem assistência no domingo passado, na zona da Camana, município do Talatona, foi detido pela Polícia Nacional. O homem estava foragido desde a madrugada de domingo.