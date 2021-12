A Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) detiveram, neste domingo, no município de Nambuangongo, na província do Bengo, um homem de 30 anos que se encontrava foragido da justiça há três anos.

Conta a Polícia Nacional, num comunicado enviado ao Novo Jornal, que o homem foi apanhado durante uma operação de combate à criminalidade na vila do Muxaluando, no município do Nambuangongo, no bairro Kidi-Kota, durante a qual os efectivos da PN e do SIC-Bengo realizaram duas buscas, que culminaram na detenção do suspeito.

O foragido tinha um mandado de detenção pendente para o cumprimento de uma pena de prisão efectiva de dois anos e seis meses pela prática de crimes de rapto, sequestro e tráfico de menores.

O homem está arrolado no processo-crime n° 042-C/2021/18-Q, e, no dia 03 de Outubro de 2018, tinha sido condenado pelo Tribunal da Comarca do Dande. "Após a leitura da sentença, o arguido conseguiu fugir das autoridades e não chegou a cumprir a pena".

Segundo a PN, o detido será presente ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Bengo e será depois conduzido ao Estabelecimento Prisional do Bengo.