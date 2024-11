A Polícia Nacional (PN) resgatou na província do Uíge, três crianças que haviam sido sequestrados no ano passado, em Luanda, por elementos que até ao momento não foram identificados.

Os menores, com idades entre os cinco e os nove anos, de acordo com o porta-voz da PN-Uíge, Freitas Zama, foram encontrados na aldeia Lula, no município de Milunga, no último fim-de-semana.

Em declarações às autoridades, a mãe dos menores disse que o sequestro aconteceu no mês de Julho de 2023, no município do Cazenga, numa altura em que se deslocou à província do kuando kubango e deixou os meninos aos cuidados do avô.

Alguns dias depois, a mulher recebeu a informação de que os seus filhos tinham sido sequestrados por dois cidadãos nacionais, que, segundo os menores, são chamados "papá Mayala" e "Liliana".

A família fez uma participação às autoridades e o caso começou a ser investigado, tendo os menores sido localizados naquela região do Uíge, após um ano e quatro meses fora do seio familiar.

A polícia conseguiu encontrar os irmãos graças a um indivíduo que fez uma denúncia depois de ter reconhecido, no bairro, os meninos que estavam a ser procurados. Quanto aos responsáveis pelo seu desaparecimento, a PN assegura que ainda não se sabe nada sobre o seu paradeiro.

As crianças já se encontram no seio familiar e a polícia garante que diligências vão prosseguir para localizar e responsabilizar criminalmente os sequestradores.