Três indivíduos de nacionalidade nigeriana foram detidas no bairro 11 de Novembro, em Luanda, no município do Cazenga, por suspeita de exploração sexual de crianças e escravidão, existindo ainda suspeita de tráfico de recém-nascidos, segundo informou hoje ao Novo Jornal fonte da Polícia Nacional (PN).

Existem suspeitas ainda por confirmar de tráfico de crianças geradas pelas menores mantidas em cárcere privado para prostituição e as crianças geradas pelo envolvimento sexual com os "clientes" estariam a ser traficadas com destino ainda por definir e sob investigação policial.

O Novo Jornal sabe que o "cabecilha do prostibulo", um homem, de 55 anos, natural da Nigéria, conhecido por Papá Ladji, está foragido das autoridades angolanas.

As detenções destes três homens de nacionalidade nigeriana, radicados em Angola, foram feitas pela PN e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) Cazenga, que informou que estes são acusados da presumível autoria dos crimes de "prostituição e serviços escravidão a diversas menores provenientes da Nigéria", bem como são ainda suspeitos de tráfico de recém-nascidos.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente Nestor Goubel, explicou que a PN tomou conta desta ocorrência no dia 06 deste mês e às detenções ocorreram na tarde desta terça-feira, 14, no bairro 11 de Novembro na rua do Cardoso.

O oficial detalhou que este grupo organizado recebia crianças e adolescentes provenientes da Nigéria que era "utilizadas" no negócio da prostituição e escravidão, existindo ainda fortes suspeitas de que os recém-nascidos entre as meninas exploradas sexualmente eram "vendidos".