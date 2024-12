Famílias angolanas "forçadas" a fazer sacrifícios e gestão financeira apertada para garantir a sobrevivência dos seus membros, face à subida dos preços dos bens alimentares. Analistas sugerem ao Governo várias medidas para devolver o poder de compra aos angolanos, entre as quais o apoio à produção nacional, essencialmente com o crédito de curto prazo para imputs produtivos, assistência técnica à produção, a logística de transporte e conservação.

Nos mercados formais e informais, de Luanda e no interior do País, observam-se alterações nos preços dos produtos alimentares. Sobre o assunto, especialistas consideram as famílias "heroínas da sobrevivência".

O engenheiro Mário Rui Pires entende que os preços dos alimentos vão aumentando na mesma ordem da desvalorização da moeda. "Pois, somos um país que importa a maioria dos alimentos". Para o especialista, embora com um câmbio estável, o facto de Angola ser essencialmente importadora provoca imediatamente o aumento dos preços, devido à inflação de origem ou dos países produtores.

De acordo com Mário Rui Pires, a cada dia existe um maior desfasamento entre os preços que aumentam e a renda disponível, que se mantém estática quando não diminui, fruto da perda de emprego no mercado formal e de oportunidades de sobrevivência no mercado informal.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/