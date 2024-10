O Presidente da República enviou esta terça-feira, 01, uma nota de condolências à família do jornalista e membro do Conselho da República, Ismael Mateus, que morreu na manhã de hoje num violento acidente de viação, onde considera que o jornalismo e a cultura nacionais ficam mais pobres.

A morte do "activo membro do Conselho da República e jornalista, radialista e escritor de grande gabarito" deixou João Lourenço consternado, sublinhando que "Angola perde um intelectual que, na sua acção interventora na vida pública, sempre soube aliar um elevado sentido crítico com o civismo e o respeito pelas instituições democráticas".

O Chefe de Estado aponta "essa postura responsável" como "um exemplo para as gerações mais jovens, que viam nele um mestre e um modelo a seguir".

"Com uma legião de seguidores e admiradores, também como escritor de ficção, a prematura morte do cidadão Ismael Mateus empobrece o nosso jornalismo e a nossa cultura", diz.

"À família enlutada, aos seus amigos e colegas, expresso as mais sentidas condolências, esperando que saibam ultrapassar, no respeito dos seus feitos e da sua memória, tão doloroso momento", acrescenta a nota publicada na página oficial da Presidência da República.