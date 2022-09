Vendedores-ambulantes continuam a disputar as paragens com automobilistas e passageiros na rotunda do Calemba II, no Kilamba Kiaxi. Com bacias à cabeça, carros-de-mão ou bancadas improvisadas no passeio, ou mesmo na estrada, tentam «despachar» os negócios num espaço onde foi colocada placa de proibição da venda informal.

Circular pela via da rotunda do Calemba II, em direcção a Viana, Camama ou Estádio 11 de Novembro, continua a ser um desgaste, face à venda anárquica que ocupa boa parte da estrada que liga o município do Kilamba Kiaxi ao de Viana. Quem o diz são os peões e os automobilistas. O espaço ficou conhecido como "Praça das Corridas", devido à dispersão dos vendedores por agentes da Polícia e fiscais que tentam manter a ordem, que começa por volta das 6h00 da manhã e se estende até às 21.

No local, tal como captou a lente do repórter de imagem do Novo Jornal, há uma placa a proibir a venda informal, alertando estar sujeita a apreensão. Apesar da advertência feita com letras garrafais, as vendas no espaço desprovido de qualquer segurança e higiene decorrem a bom ritmo, sob o olhar dos agentes reguladores de trânsito que tentam, a todo o custo, regular a circulação que se faz com dificuldades, em virtude do fluxo de vendedores.

Com bacias à cabeça, carros-de-mão ou bancadas improvisadas no passeio ou mesmo na estrada, vendedores-ambulantes tentam "despachar" as suas hortaliças, carnes, peixes, arroz, massa alimentar, óleo, pão, roupas, materiais didácticos, produtos de higiene, entre outros artigos, justificando essa prática com a falta de mercados naquele bairro, também conhecido como Sapu II.

Entretanto, o NJ sabe que, na zona, existem quatro mercados, nomeadamente: da Madeira, da Paz, do Buraco e do 11 de Novembro.

