Prédio 41: Populares confirmam terem encontrado dinheiro nos escombros do prédio que desabou no sábado - Polícia Nacional cercou o local

Horas depois do desabamento do prédio 41, na madrugada de sábado, na Avenida Comandante Valódia, em Luanda, vários cidadãos que se encontravam no local, na zona dos antigos armazéns da Macambira, no distrito urbano do Rangel, confirmaram ao Novo Jornal terem encontrado dinheiro nos escombros e asseguram ter havido pessoas que levaram pastas com quantias elevadas.