O presidente da Escola Formigas do Cazenga, Ngouby Salvador, recebeu das mãos da embaixadora francesa em Angola, Sophie Aubery, a Medalha de Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito, com que foi condecorado recentemente pelo Presidente francês, Emamanuel Macron, em cerimónia decorrida na residência oficial da diplomata, em Luanda.

A diplomata francesa explicou, nesta terça-feira,28, aos presentes no acto de outorga que a distinção do dirigente desportivo foi motivada pelo excelente trabalho desenvolvido na Escola Formigas do Cazenga, organização que se dedica à promoção e à integração social de crianças e jovens do município através do desporto, do basquetebol em particular, e do ensino.

"Durante os últimos anos, Ngouaby tem dedicado esforços notáveis para a integração das crianças através do desporto, para que as crianças possam crescer, aprender a jogar e estudar", destacou Sophie Aubery.

A embaixadora prometeu que o seu país, através da Aliança Francesa e de outras instituições, vai continuar a parceria com as Formigas do Cazenga, e anunciou que cinco atletas da agremiação vão beneficiar de bolsas de estudo a partir do próximo ano lectivo, para estudarem em instituições de ensino superior franceses.

Ngouaby Salvador é funcionário sénior do Ministério das Finanças, presidente do Clube Escola Formigas do Cazenga e colunista do Novo Jornal.