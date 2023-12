Semanário Novo Jornal/Especial informação

Privados exploram deficiências no "público" e "cercam" hospitais de laboratórios e farmácias

Falta de equipamentos laboratoriais nas unidades sanitárias públicas na base do oportunismo de agentes privados. Pacientes dizem-se agastados com o quadro e revelam supostos esquemas de técnicos de saúde da rede pública com proprietários de laboratórios privados. Direcções de hospitais estatais negam denúncias de cidadãos e constatações feitas pela reportagem do NJ.