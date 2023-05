Um falso agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) com patente de intendente e mais dois comparsas foram detidos por protagonizarem um assalto à residência de um cidadão chinês, no município da Quissama, subtraindo de lá telemóveis e uma viatura.

O porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC em Luanda, Fernando de Carvalho, disse que "o grupo era composto por seis elementos, o falso agente do SIC e mais cinco homens, mas infelizmente só foram detidos três, os outros encontram-se foragidos até ao momento".

Fernando de Carvalho explica que " o grupo praticou este assalto à luz do dia e com recurso a armas de fogo, introduzindo-se na residência de um cidadão de nacionalidade chinesa, de 50 anos, Engenheiro de Construção Civil", sob ameaças de morte.

De acordo com o SIC, os meliantes exigiram dinheiro ao homem que se encontrava na companhia da esposa, mas o homem alegava não ter nenhum em casa.

Depois desta resposta, os acusados fizeram ameaças de morte ao casal, mesmo perante a informação de que não tinham valores guardados em casa.

Após os homens perceberem que estes não dispunham de dinheiro em casa, apossaram-se de dois telemóveis e uma viatura e colocaram-se em fuga.

Após a retirada da quadrilha no local do crime, as vítimas fizeram uma participação ao SIC, que fez uma investigação em volta do caso e conseguiu capturar e deter apenas três elementos.

A direcção do SIC Luanda garante que diligências vão prosseguir no sentido de localizar os membros da quadrilha que estão foragidos.