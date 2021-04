Segundo um comunicado dos Caminhos-de-Ferro de Moçamedes (CFM), hoje seguiu já uma composição de passageiros com destino à Menongue com 450 ocupantes, a partir da estação da Mukanka, arredores do Lubango.

O documento adianta que o descarrilamento foi devido a um erro humano que, no entanto, não provocou qualquer vítima.

Na sexta-feira uma máquina de manutenção descarrilou-se entre as estações do Caculuvar e do Poiares, no Lubango, afectando um quilómetro da linha, impedindo, no sábado, a passagem de um comboio de passageiros que saía de Menongue.

Para solucionar a questão, foi feito um transbordo dos passageiros.

Em dois anos, esse é o segundo acidente no traçado de 906 quilómetros, tendo o mais fatal ocorrido a 4 de Setembro de 2018 que resultou de uma colisão entre uma composição de carga afecta ao CFM e outra de serviço de manutenção sob responsabilidade de uma empresa chinesa, tendo vitimado 18 pessoas.

O CFM transporta em média mais de 400 mil pessoas por trimestre nas suas diversas frequências e actualmente, devido a Covid-19, faz somente duas a quatro viagens semanais em composições de passageiros Lubango/Menongue e uma diária em comboio de carga Lubango/Namibe.