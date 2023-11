N província do Huambo foram detidos dois seguranças no bairro Santo António após uma denúncia feita pelos proprietários da empresa, que suspeitavam das práticas ilícitas que os seus funcionários faziam fora do local de trabalho.

Depois da denúncia, os efectivos da Polícia Nacional (PN) no Huambo deslocaram-se até ao local onde os homens se encontravam detendo-os, tendo apreendido ainda em sua posse uma arma de fogo do tipo AKM.

E na província de Benguela, um operativo de segurança fornecia igualmente a sua arma de fogo do tipo AKM aos marginais para realização de assaltos na via pública.

As autoridades locais, apuraram que estes indivíduos conseguiram roubar seis motorizadas, sendo quatro no município do Lobito, uma na Catumbela e uma no município sede.

O homem foi detido pela PN após uma denúncia anónima e com ele foi apreendida uma arma do tipo AKM.

Os três seguranças serão encaminhados para o juiz de garantia e vão responder pelos crimes de associação criminosa, roubo e furto.