Serviço Prisional recusa, por alegadas "ordens superiores", cumprir mandado de soltura do antigo director do gabinete do 2° comandante-geral da PN

O Tribunal de Relação de Luanda emitiu, há uma semana, após recurso de uma decisão condenatória, mandados de soltura dos arguidos condenados no "caso cocaína apreendida no Porto de Luanda", entre os quais o superintendente-chefe António Buila, antigo director do gabinete do 2° comandante-geral da Polícia Nacional, António Pedro Kandela, mas o Serviço Prisional de cadeia de Calomboloca recusa, por alegadas "ordens superiores" cumprir a disposição do tribunal, soube o Novo Jornal.