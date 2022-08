SIC apreende em Viana 164 quilogramas de cocaína, dissimulada em caixas de congelados e de detergentes

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) procedeu, esta terça-feira, 09, no município de Viana, à apreensão de 164 quilogramas de cocaína, dissimulada em caixas de frangos congelados e de detergentes, provenientes do Brasil por via marítima. As autoridades detiveram dois cidadãos estrangeiros - um brasileiro e um palestiniano -, soube o Novo Jornal junto do SIC-geral.