O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Luanda desmantelou uma rede criminosa que está a ser indiciada por vários roubos de viaturas de diversas marcas, realizados na capital do País nos últimos dois anos, informou o porta-voz do SIC-geral superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

A operação foi desencadeada pelo posto de comando do SIC-geral e culminou com o desmantelamento parcial do grupo de marginais composto por oito elementos, dos quais cinco já se encontram detidos e três estão foragidos das autoridades.

Trata-se de um bate-chapa, que tinha a missão de alterar os números dos chassis, um pintor auto que alterava a pintura das viaturas, dois motoristas e um pedreiro, que formavam o grupo de malfeitores.

A operação que conduziu à captura dos cinco elementos e "culminou com o esclarecimento de vários casos relevantes", permitiu ainda a apreensão de uma viatura de marca Toyota, modelo RAV4, que haviam« sido roubada no dia 20 Fevereiro deste ano no município de Talatona, no bairro Fubu.

Segundo o porta-voz do SIC-geral, Manuel Halaiwa, o grupo é composto por oito homens dos 27 aos 44 anos - entre cidadãos angolanos e congoleses - e especializou-se nos assaltos a viaturas, de diversas marcas, sobretudo Toyota, modelos, Rav 4, Corola, vulgo (Rabo de Pato), Starlet e Hiace.

"Durante os interrogatórios confessaram a prática dos crimes e revelaram o roubo de mais de 15 viaturas, sendo todas de marca Toyota, nove do modelo RAV4 e seis modelo corola vulgo rabo de pato, já comercializadas", descreveu, sublinhando que as 15 viaturas roubadas em Luanda ocorreram desde o início do ano até a data das detenções dos assaltantes.

O responsável pela comunicação do SIC-geral indicou ainda que "o modus operandis" que os assaltantes usavam para roubar as viaturas passava pelos parques dos cemitérios, tribunais e mercados.

"Para os marginais concretizarem as suas acções, usavam várias chaves na ignição dos veículos, porque sabem que essas viaturas, na sua maioria, têm os fechos de ignição viciados, o que facilita os furtos", certificou.

"Diligências prosseguem para a localização e depois deter outros elementos que compõem o grupo, bem como apreensão de outras viaturas, para o esclarecimento total dos factos", concluiu.