O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou hoje a detenção de um cidadão de nacionalidade chinesa, radicado em Angola, por suspeita de ser o mandante e comprador de cabos eléctricos e tampas de sarjetas roubadas nas centralidades do Sequele e Zango Zero.

O homem, já em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-geral, foi esta terça-feira, 04, apresentando à imprensa nas instalações da cidade da China, na via expressa.

Segundo o superintendente de investigação Manuel Halaiwa, o cidadão chinês, de 33 anos, foi detido em flagrante no âmbito da "Operação Faísca", pelos efectivos da Direcção Central de Combate aos Crimes Contra o Património no município de Viana.

"Ele (o detido) foi detido em flagrante no interior da cidade da China, na empresa denominada "Ferforte Comércio Geral, Lda", que se dedicava à compra de tampas de sarjetas e cabos eléctricos vandalizados nas centralidades do Sequele e Zango Zero", afirmou.

Manuel Halaiwa referiu que a detenção do suspeito ocorreu depois de um trabalho aturado de investigação operativa, "que permitiu apanhar o responsável da empresa em posse de 53 tampas de sarjetas", com a inscrição "Governo Provincial de Luanda (GPL)" e "mais de três mil metros de cabos eléctricos de diversos tamanhos".

"Durante os interrogatórios, o detido confessou a autoria do crime e revelou o nome de um receptador e que o material em causa seria derretido na empresa "Ferforte", a fim de produzir varões para serem comercializados depois na sua empresa e nos mercados informais", descreveu.

O responsável pela comunicação do SIC-geral garantiu que as diligências continuam para localizar e deter os outros elementos envolvidos neste crime, que se encontram a monte.