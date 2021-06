Um homem de 51 anos, de nacionalidade cubana, residente em Angola, foi detido recentemente pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), suspeito da prática de crime de compra de um camião furtado na Administração Municipal da Quiçama, no valor de 16 milhões de Kwanzas.

O Novo Jornal apurou no local que o camião cisterna foi entregue à Administração da Quiçama, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

Entre os detidos confessos, está um funcionário da Administração Municipal da Quiçama e outros três elementos, um mecânico, um motorista e um desempregados, estando ainda dois foragidos, acusados de criarem uma associação criminosa que resultou no furto do camião.

Segundo o director do departamento de comunicação do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, esta operação foi desencadeada mediante denúncia que dava conta de um crime de furto de um camião cisterna de água, de marca, Sinotruck, pertencente à Administração Municipal da Quiçama e que resultou na detenção de um cidadão de nacionalidade cubana pela posse do referido veículo.

"Após a detenção, o cidadão cubano revelou como adquiriu o camião cisterna e argumentou que comprou no valor de 16 milhões de Kwanzas", afirmou Fernando de Carvalho, em declarações ao Novo Jornal.

O responsável adiantou ainda que, após um trabalho de investigação no âmbito da sua estratégia de combate à criminalidade, foi possível trabalhar com o cidadão cubano e deter mais quatro elementos.

"Todos os detidos durante os interrogatórios após às detenções confessaram a autoria do crime e depois foram enviados ao Ministério Público junto do SIC, onde lhes foi aplicada a medida de coacção de prisão preventiva", descreveu, sublinhando que as investigações prosseguem para localizar e deter os dois indivíduos que continuam em parte incerta.