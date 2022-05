O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou, hoje, quarta-feira, 18, a detenção de sete assaltantes perigosos e o desmantelamento de uma organização criminosa que se dedicava a assaltos violentos, roubos e furtos de viaturas, informou hoje ao Novo Jornal o chefe de departamento do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, superintendente-chefe de investigação criminal Fernando Carvalho.

Entre os detidos estava uma mulher, cujo nome não foi relevado, que foi posta em liberdade esta semana, depois de lhe ser aplicada a medida de coação de termo de identidade de residência pela Procuradoria-Geral da Republica (PGR) junto do SIC-Luanda.

Os crimes, segundo apurou o Novo Jornal no local, remontam a 2021 e os sete assaltantes, com idades compreendidas entre os 23 e os 39 anos, introduziam-se no interior de um Rent-a-Car e alugavam viaturas topo de gama", sobretudo viaturas de marca Toyota, modelo Land Cruiser, Prado e HZ.

O SIC-Luanda, através do Departamento de Combate aos Crimes de Roubos e Furtos de Veículos, Embarcações e Aeronaves (DCCRFVEA), desmantelou uma associação criminosa composta por sete elementos, autores confessos de furto qualificado de viaturas no interior uma Rent-a-Car na cidade de Luanda que depois eram comercializadas nas províncias da Huíla e Benguela.

"Já fora da Rent-a-Car, os indivíduos retiravam o dispositivo GPS e davam sumiço aos veículos automóveis com o propósito de comercializá-los nas provinciais da Huíla e Benguela", disse Fernando de Carvalho em declarações ao Novo Jornal, salientando que algumas viaturas eram desmanchadas e vendidas peça por peça.