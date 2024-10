SIC prende israelitas condenados por crimes que lesaram sócio de alto dirigente do MPLA - Dupla cumpre pena na maior cadeia de Benguela

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) capturou em Luanda, há uma semana, dois cidadãos israelitas dados como foragidos após terem sido condenados, em 2017, pelo Tribunal de Benguela, a oito anos de prisão num processo em que um dos lesados é um sócio, também israelita, do secretário para os assuntos políticos e eleitorais do Bureau Político do MPLA, João de Almeida Martins "Jú Martins".