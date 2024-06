Semanário Novo Jornal

Sindicato dos jornalistas reage ao relatório do mudei: «Imprensa pública é uma extensão do poder político», afirma secretário-geral

Entre Novembro de 2023 e Janeiro de 2024, a agenda governativa ocupou quase metade dos espaços noticiosos dos órgãos de comunicação social do Estado, e o MPLA, partido no poder, perto de 80%, segundo um relatório do movimento cívico angolano MUDEI. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz que a interferência do poder político não garante a liberdade dos órgãos.