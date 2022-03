Entidade sindical da classe jornalística celebra 30 anos de existência a 28 do presente mês e, em gesto de balanço, considera que a liberdade de imprensa oscila de acordo com a «vontade» dos poderes públicos. Nota haver uma queda na participação dos profissionais de órgãos privados no sindicato e projecta trabalhar para melhoria dos operadores do referido sector.

O Sindicato dos Jornalistas de Angola (SJA), que a 28 deste mês (Março) completa 30 anos de existência, projecta dar maior atenção à imprensa privada, visando à melhoria das condições de vida e de trabalho dos profissionais deste sector.

O responsável sindical compreende ter chegado a hora de os profissionais da classe do sector privado trabalharem mais com o sindicato, reactivando os núcleos sindicais nos órgãos em que labutam, à semelhança do que acontece com os órgãos de comunicação social públicos.

"É verdade que [ao nível do sindicato] já tivemos mais imprensa privada, aliás, eram estes que galvanizavam o sindicato. Hoje são mais os órgãos públicos; no privado ou um outro (...) temos na Média Nova. A nossa próxima aposta vai ser mobilizar mais os colegas da imprensa privada, olharmos mais para as condições dos colegas da imprensa privada, uma vez que, face às exigências do sindicato, nos termos do que estabelece o decreto 70/01, as empresas públicas de comunicação social vão implementar já neste mês de Março o qualificador ocupacional, que é um direito que nos assiste", sublinha Teixeira Cândido.

De referir que, no quadro do seu 30.º aniversário, o SJA vai realizar várias actividades dentre as quais, segundo programação, um espaço de debate que vai reflectir sobre "que jornalismo precisa a democracia" angolana, uma abordagem que será feita em diversas perspectivas e com diferentes convidados.