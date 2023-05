SME trava saída de três estrangeiros quando tentavam viajar com passaporte angolano - Homens não têm nacionalidade angolana - Caso está sob investigação para apurar quem "facilitou" os documentos

Três cidadãos estrangeiros, dois da Eritreia e um da Nigéria, foram impedidos de seguir viagem de Angola para Cuba, pelas autoridades migratórias, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, na passada quarta-feira, 24. Os homens exibiram o Bilhete de Identidade (BI) e o passaporte angolanos, mas o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) desconfia que a nacionalidade nunca foi atribuída a estes indivíduos, apesar de se apresentarem com documentos verdadeiros. O caso está sob investigação, soube o Novo Jornal que ficou igualmente a saber que, no mesmo dia, dois indivíduos da República Democrática do Congo foram apanhados pelas autoridades a tentar obter passaporte angolano no posto de atendimento da "Total".