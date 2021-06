Seis anos depois, centenas de famílias afectadas pelas inundações no Lobito continuam a viver em casas inacabadas, dadas pelo Governo, num bairro onde não há água potável, energia eléctrica, transporte e outros serviços básicos. Para além das picadas de cobras e escorpiões, a extrema pobreza já causou mortes por fome.

Pelo menos duas pessoas já morreram de fome e dezenas outras foram picadas por cobras e escorpiões este ano no bairro dos Cabrais, zona que acolhe as centenas de famílias afectadas pelas enxurradas de Março de 2015, que mataram cerca de 100 pessoas e deixaram rastos de destruição com prejuízos incalculáveis.

O espaço, localizado a cerca de 30 quilómetros da cidade do Lobito, junto à estrada que liga a cidade portuária à Canjala, é descrito pelos moradores como um local onde reina a penúria e o sofrimento.

Seis anos depois, conforme apurou o Novo Jornal, após uma visita ao local, as famílias continuam a viver em casas inacabadas (sem chão, janelas, nem portas) e tendas dadas pelo Governo, num bairro onde não há água potável, energia eléctrica, transporte e nenhum outro tipo de serviço básico. O acesso ao bairro é sofrível e faz-se através de uma rua de terra batida e coberta de capim, como constatou o NJ, que teve de dar várias voltas para conseguir chegar ao local, que tem como vizinhos apenas o capim e o gado que por aí pasta.

Entre tristeza e lamentações, devido à extrema pobreza, há quem se diga "esquecido em condições desumanas" pelas autoridades, quando até houvera promessas de casas condignas.

