O número de vítimas mortais no naufrágio ocorrido no sábado, na Ilha de Luanda, durante as festividades tradicionais, é, até ao momento, de seis, entre as quais duas menores. A Polícia Nacional já deteve o tripulante do barco, um homem de 27 anos, que, segundo testemunhas, tripulava a embarcação de pesca, não autorizada para recreio, em estado de embriaguez. A embarcação baptizada com o nome "Kianda do Mar" fez-se ao mar com mais de 30 pessoas e bem longe do olhar das autoridades de segurança marítima.