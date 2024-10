A polícia tomou conta da ocorrência no bairro Wengi Maka, junto ao colégio Amor e Paz, depois de uma participação feita pelos populares que se depararam com o corpo do homem que estava estendido no chão.

Em declarações às autoridades, algumas testemunhas disseram que "o homem foi carbonizado quando tentava roubar uma motorizada", acrescentando que ele estava em companhia de um amigo que conseguiu fugir. Os causadores desta morte ainda não foram identificados.

Já o outro caso aconteceu no bairro Vila Kiaxi junto ao Instituto Superior Kiaxi, onde um homem foi encontrado morto e com uma arma de fogo do tipo Macarov na cintura, sem qualquer documento de identificação.

A polícia garante que está a trabalhar nestas ocorrências para se saber o que de facto aconteceu com estes dois cidadãos nacionais.