Alguns taxistas que fazem a rota Luanda-Mercado do Luvo, província do Zaire, estão a auxiliar os imigrantes a instalarem-se na capital do País de forma ilegal, cobrando 300 mil kwanzas por pessoa.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional (PN), Luís Bernardo, avançou que

diariamente milhares de comerciantes de Luanda deslocam-se ao mercado do Luvo para fazer negócios, e, no seu regresso, muitos taxistas, para disfarçar o esquema de auxilio à imigração, colocam nos táxis estrageiros como se fossem passageiros normais.

Neste esquema, o preço por imigrante colocado numa viatura é muito mais alto do que o de outros passageiros, que pagam 10 a 14 mil kz, enquanto os estrangeiros pagam 300 mil.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz da PN-Zaire disse que "algumas negociações deste esquema têm acontecido na famosa pracinha que se encontra nos arredores do mercado do Luvo.

Na última acção realizada em Mbaza Kongo, ficaram detidos três taxistas angolanos, que foram apanhados a transportar cinco estrangeiros para Luanda. Depois do sucedido, foi realizada uma operação em todos os municípios do Zaire que culminou com a detenção de 399 estrangeiros, entre os quais quatro crianças por violação de fronteira e permanência ilegal no País.