A ideia inicial de transformar o Campus Universitário da Universidade Agostinho Neto (UAN) num pólo de ensino e centro de pesquisas, com laboratórios apetrechados, parece não ter "pernas para andar". Localizado no distrito urbano da Cidade Universitária, município do Talatona, o espaço foi invadido por novas construções e por camponeses.

Inaugurado em Novembro de 2011 para albergar as 10 unidades orgânicas da UAN, quase 13 anos depois, apenas quatro estão lá instaladas, concretamente as faculdades de Química, Matemática, Ciências da Computação e Física. De lá para cá, as obras continuam "penduradas" . Devido ao atraso na execução, os espaços reservados para a construção das restantes unidades orgânicas, laboratórios de ensino e investigação, hospital universitário, residencial para docentes e não-docentes, dentre outras estruturas, deram lugar a canteiros onde são cultivados diversos tipos de produto, como couve, mandioqueiras, gimboa, batata-doce, "usse" e bananeiras.

