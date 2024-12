A circulação automóvel na zona do Futungo, Benfica, e do Morro Bento, está totalmente parada nos dois sentidos devido ao VIII Congresso Extraordinário do MPLA, que começou esta segunda-feira,16, em Luanda, constatou o Novo Jornal no local.

Nem mesmo os moradores da zona do Futungo1 conseguem entrar e sair com as suas viaturas.

Na via de acesso do Futungo, no sentido Golf II, o trânsito está totalmente parado nos dois sentidos.

Apesar do engarrafamento infernal, é visível em toda a extensão da via Futungo Benfica, e vice-versa, a presença massiva dos agentes reguladores de trânsito, assem como elementos das forças de defesa e segurança.

A interdição de acesso de viaturas em diversos pontos do Futungo faz com que centenas de cidadãos, que trabalham nos arredores do Centro de Conferência de Belas (CCB), caminhem a pé, devido à interdição.

As viaturas azuis e brancas, e outras, que habitualmente trafegam na zona, estão impedidas de circular.

Alguns moradores queixaram-se ao Novo Jornal, afirmando não fazer sentido que, sempre que há congresso, limitem o acesso e por vezes cheguem mesmo a impedi-lo.

Na Estrada da Samba ao Futungo, assim como na Avenida 21 de Janeiro, igualmente em direcção ao Futungo, é visível em todo o percurso uma forte presença policial de forças mistas.

Entretanto, o Governo Provincial de Luanda (GPL), em função do VIII Congresso Extraordinário do MPLA, informa que o trânsito automóvel ficará congestionado na rua do Chamavo, Futungo I, nos dias 16 e 17, entre as 6:00 e as 20:00.

O GPL reconhece, em comunicado, que esta medida terá impacto directo no tráfego rodoviário e na circulação de cidadãos.

Entretanto, o GPL apela à compreensão e colaboração dos moradores e automobilistas, bem como ao cumprimento rigoroso da sinalização temporária e das orientações dos agentes no local.