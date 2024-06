O Tribunal Constitucional (TC) realiza este sábado, 08, no município de Cacuaco, a terceira edição do projecto "Onjango da Constituição", criado para abordar assuntos relacionadas com os direitos, liberdades e garantias das crianças.

De acordo com uma nota de imprensa deste órgão de soberania, o projecto "Ondjango da Constituição" é um espaço de interacção e proximidade entre os juízes e o público infanto-juvenil.

A actividade realiza-se no quadro das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Criança, assinalado a 01 de Junho.

Segundo a nota, a realização desta terceira edição constitui também o ponto de partida para as comemorações do 16º aniversário do Tribunal Constitucional, que se assinala a 17 de Junho.

Refira-se que o TC lançou este ano o projecto "Jango da Constituição", no município do Andulo, província do Bié, com vista a abordar com a sociedade, de maneira mais simples e aberta, os aspectos relacionados com a Constituição da República.

O "Jango da Constituição" permite que os juízes desta Corte Superior possam esclarecer os cidadãos, com uma linguagem clara e objectiva, sobre matérias específicas da CRA, porquanto define as aspirações políticas, económicas, sociais, culturais e ambientais.