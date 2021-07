O termo "camarada" tem uma longa história e um forte significado. Um camarada é um companheiro de luta, de causas e de jornada. Um camarada é um irmão, sendo que, muitas vezes, a camaradagem supera a própria irmandade biológica. Mas quais são os valores, anseios e expectativas quando tratamos alguém por camarada? Aqueles que estão do mesmo lado da barricada, do mesmo lado da luta política? Um compatriota e companheiro de luta? Será que hoje há a necessidade de actualização do termo? De certa desconstrução e discussão do termo? Quando se diz que um partido é o partido dos camaradas, será que os novos militantes sabem o que é ser camarada? E os militantes mais antigos ainda mantêm o espírito de camaradagem de outros tempos? Será que se caiu na banalização e ridicularização do termo, em que vimos indivíduos assumirem-se como camaradas nos meios mediáticos, em actividades oficiais e no universo digital, mas sem identidade, sem cumplicidade com os ideais e valores da estrutura, da organização política ou instituição?