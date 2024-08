A Câmara Criminal do Tribunal Supremo (TS) começa a julgar, na próxima segunda-feira, 19, um procurador do Ministério Público (MP), colocado na província do Kwanza-Norte, que, em 2019, disparou contra um cidadão na via pública, após estar envolvido numa altercação, apurou o Novo Jornal junto do TS.

O magistrado, alvo de processo-crime, envolveu-se numa discussão com motociclistas, situação que começou a juntar muitas pessoas, levando-o a efectuar dois disparos, tendo atingido um homem no tórax.

Ao tentar sair do local, o magistrado chocou com o seu carro contra uma motorizada, causando ferimentos graves a uma mulher.

Trata-se do procurador Auceu Olegário Alexandre, magistrado do Ministério Público no município do Cazengo, no Kwanza-Norte, à data dos factos, a quem o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP) instaurou junto da Direcção Nacional de Investigação e Acção Criminal (DNIAP) um processo-crime por disparar uma arma na via pública.

A audiência de julgamento terá lugar na no Tribunal Supremo e terá como relatora a veneranda juíza conselheira Anabela Valente, que tem como juízes adjuntos Inácio Paixão e Domingos Mesquita.

O Novo Jornal sabe que este será o segundo julgamento público de um magistrado do Ministério Público a nível do Tribunal Supremo.

O primeiro foi o da procuradora Natasha Sulaia e Santos Andrade Santos, acusada pelo CSMMP de abuso de poder no exercício de funções, após ter solicitado ao Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), em 2017, um mandado de captura internacional contra um cidadão norte-americano que estava em litígio com a sua família, mas acabou absolvida pelo tribunal por insuficiências de provas.