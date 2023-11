Indivíduos de nacionalidade vietnamita estão entre os estrangeiros detidos em maior número em Angola por este tipo de crime, como o demonstram as notícias que pode ver em baixo nesta página.

Segundo a organização Educação para a Natureza Vietname (ENV), são cada vez numerosas as detenções de indivíduos por crimes cometidos em África contra a vida selvagem.

A directora adjunta desta organização, citada pela Lusa, disse estar satisfeita por verificar que está a ser combatido co eficácia este tipo de criminalidade.

"Os traficantes de vida selvagem só serão dissuadidos pelo aumento dos riscos legais", acrescentou Bui Thi Ha.

O detido, Ninh Ba Dien, foi, segundo a imprensa, detido no mês de Abril no Aeroporto da capital vietnamita na posse de partes de chifres de rinoceronte e presas de elefante.

A ENV explica que o homem foi contratado para levar de Angola para o Vietname alguns pacotes com um total de 12 quilogramas de chifres de rinoceronte e cinco quilogramas de marfim de elefante.

Tanto elefantes como rinocerontes são espécies em perigo de extinção e integram a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) das espécies ameaçadas.

Enquanto o rinoceronte existe em números escassos em Angola, não mais de algumas dezenas, das subespécies branco e preto, sem que se conheça uma recuperação importantes das populações nos últimos anos, os elefantes têm aumentado a população no país após o final da guerra, sendo já mais de 3 mil.

No entanto, não é certo que os chifres de rinoceronte e as presas de elefante apreendidas ao vietnamita agora condenado sejam provenientes de Angola. O mais natural é que tenham sido animais abatidos na Namíbia ou no Botsuana e os traficantes atravessem a fronteiras com Angola por saberem que é mais fácil passar nas alfândegas em Luanda, seja no aeroporto como no porto.