O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou, esta quinta-feira, a detenção, no município do Ambuíla, Uíge, de um homem, de 35 anos, envolvido em cinco homicídios qualificados, suspeito de integrar uma associação criminosa que em Março matou a tiro um professor com o disparo de uma arma de guerra durante um assalto.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, disse que a detenção foi concretizada por elementos do Departamento de Operações daquela força de investigação criminal, nesta terça-feira, 28, fora de flagrante delito, tendo, entretanto, o Procuradoria-Geral da República (PGR) aplicado ao suspeito, como medida de coacção, a prisão preventiva.

Ao suspeito é imputada a prática de crimes de homicídio, posse de arma de fogo, roubo, furto, assalto à mão armada e associação criminosa, acrescenta o responsável, dando conta que a detenção do criminoso foi realizada com base num mandado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge.

O indivíduo em causa, segundo Zacarias Fernando, fazia parte de um grupo de quatro, com menos de 30 anos, e já vinha sendo procurado há várias semanas.

"Os crimes ocorreram em diversos pontos da província do Uíge, quando os suspeitos protagonizaram vários assaltos, sendo um deles à residência de uma das vítimas que, na sequência, foi atingida mortalmente com uma arma de fogo", recorda Zacarias Fernando, salientando que depois de cometer os crimes, o suspeito escondia as armas numa "gruta localizada no município de Ambuíla para despistar as investigações e as provas do crime".