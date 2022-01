Durante vários meses, um homem de 52 anos aproveitou os momentos a sós com a enteada para violar a menina de apenas 15 anos, na aldeia Kidila Nkani, município de Sanza Pombo, província do Uíge. A criança acabou por engravidar e, no sábado, após novo abuso sexual, não aguentou mais o sofrimento e contou tudo à mãe.

O agressor já se preparava para escapar às autoridades, mas foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e encaminhado para a cadeia da comarca do Congo, onde fica em prisão preventiva.

Os crimes tiveram início em Junho do ano passado quando o homem, na primeira oportunidade que teve para ficar a sós com a enteada, consumou o primeiro acto Ilícito com ameaças de morte caso a mesma o denunciasse.

Em casa, segundo o documento do SIC-Uíge, a que o Novo Jornal teve acesso, aproveitava as ausências da companheira para forçar a menor a práticas sexuais.

No passado sábado, a mulher regressou do trabalho e encontrou a filha bastante debilitada. Insistiu para que a menina contasse o que tinha acontecido e "ouviu o relato dos meses de abuso e os sinais de gravidez de oito semanas. Foi então que levou a filha ao hospital municipal de Sanza Pombo e alertou as autoridades.