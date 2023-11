O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve três homens acusados do homicídio do oficial superior da Polícia Nacional (PN), superintendente-chefe Manuel Celestino Gonçalves, na via pública, no município de Viana, em Luanda.

O assassinato do superintendente-chefe, de 58 anos, colocado no Instituto Superior de Ciências Policiais, Osvaldo de Jesus Serra Van-Dunem, ocorreu no passado dia 28 de Outubro.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, o grupo é composto por quatro indivíduos mas apenas três foram detidos, um elemento encontra-se foragido até ao momento.

Tudo aconteceu quando a vítima estava no distrito urbano da Baia a reparar a sua viatura e foi surpreendido por quatro elementos que lhe exigiram dinheiro.

O oficial da PN reagiu, e, quando tentava sacar a sua arma, um dos homens disparou, atingindo-o na cabeça, tendo morrido de imediato, segundo o porta-voz do SIC, acrescentando que os homens que estavam armados colocaram-se em fuga naquela altura.

O SIC esclarece que os homicidas detidos nesta terça-feira, 28, serão encaminhados para o juiz de garantia, enquanto diligências prosseguem para localizar e deter o outro membro da quadrilha que se encontra em fuga.