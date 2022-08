Uma falsa enfermeira roubou neste Domingo, no município de Viana, Luanda, um recém-nascido no hospital do Kapalanga, quando se fazia passar por funcionária da secção da maternidade.

De acordo com o tio do bebé, Júlio Sucena, citado pela RNA, a enfermeira parecia estar de serviço e tão logo que ela viu a tia da criança, saindo de uma das salas da maternidade com o bebé e interpelou-a:

- Onde vais com o bebé?

A tia do pequeno respondeu:

- Vou levá-lo para a sala de vacinação.

E a presumível autora do crime, adiantando-se, impediu a tia de levar o sobrinho à sala de vacinação, com a desculpa de que tem de levar primeiro o bebé para o peso e posteriormente é que poderiam levá-lo para a sala de vacinação.

Depois dos familiares ouvirem a enfermeira, obedeceram e colocaram o bebé nos braços dela para o levar à sala de peso.

Mas, depois de 20 minutos, a mãe do bebé ficou preocupada com a demora e foram até à sala de vacinação e peso e não a encontraram.

Aflitos com a situação, os familiares perguntaram às outras enfermeiras que estavam de trabalho naquele dia.

- Onde foi a vossa colega?

Elas responderam de imediato:

- Ninguém a viu.

Procuraram a falsa enfermeira por todo o hospital e se depararam com a roupa dela e o pano do bebé no chão da área adjacente à maternidade.

Os parentes da vítima foram ter com os seguranças do hospital, onde um dos operativos explicou à família que a enfermeira havia acabado de sair do hospital com o bebé, pensando eles que a envolvida fosse parente do recém-nascido.

"Nós vimos ela quando entrou no hospital vestida de enfermeira, mas quando saiu da maternidade com o bebé, estava sem as roupas de enfermeira, mas pensamos que ela fosse familiar da criança", contou.

De acordo com o tio do recém-nascido, o caso está nas mãos das autoridades e a família espera que a polícia consiga capturar a mulher e trazer de volta o seu sobrinho.