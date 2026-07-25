Apesar das limitações financeiras, da escassez de infraestruturas e do reduzido número de clubes, o presidente da Federação Angolana de Patinagem (FAP), Dionísio Viegas, acredita que a modalidade pode recuperar o prestígio que já teve. Reeleito para um novo mandato, o dirigente faz um balanço do trabalho desenvolvido, aponta as dificuldades que travam o crescimento da patinagem e defende um maior investimento para que Angola volte a afirmar-se entre as principais potências mundiais do hóquei em patins.

Durante a campanha eleitoral que conduziu à sua reeleição, prometeu unir a família da patinagem. Está a cumprir com essas promessas?

Vamos dizer que sim. Conseguimos estar todos juntos e falar a uma só voz. É verdade que existe sempre um ou outro caso isolado, mas isso não representa o sentimento da maioria. O primeiro passo foi dado.

Pode ser mais preciso?

Havia muitos grupos e diferentes alas dentro da modalidade. A prioridade foi unir todos. Tanto assim foi que conseguimos apresentar uma lista única e de consenso nas eleições, o que culminou com a minha reeleição como presidente da Federação Angolana de Patinagem.

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