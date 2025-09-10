A selecção nacional de futebol conseguiu a sua segunda vitória na corrida ao Mundial 2026, um ano depois, mas matematicamente está sem qualquer hipótese de chegar à maior festa do futebol mundial, que pode ter Cabo Verde como a segunda representante dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a chegar ao Campeonato do Mundo de Futebol.

Os Palancas Negras regressaram às vitórias no jogo esta terça-feira,9, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, com uma mini goleada de 3-1 diante das Ilhas Maurícias, em jogo da 8 ª jornada das qualificativas ao Mundial 2026.

Os angolanos atiraram a toalha ao tapete, na semana passada, quando perderam em casa com a Líbia, por 0-1, no 11 de Novembro.

No grupo de Angola, quem tem a maior possibilidade de ir ao Mundial 2026 é a selecção de Cabo Verde, que lidera o Grupo D, com 19 pontos, contra os 15 dos Camarões, na segunda posição.

Os cabo-verdianos venceram ontem os Camarões por 1-0, e precisam apenas de uma vitória para se classificarem para o Mundial.

Os Tubarões Azuis estão a quatro pontos de vantagem sobre os Camarões, a duas jornadas do fim da fase de apuramento.

Na próxima jornada, que se realiza em Outubro, Cabo Verde joga diante da Líbia, que está na terceira posição, com 14 pontos.

Em caso de apuramento, Cabo Verde tornar-se-á o segundo representante dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a chegar ao Campeonato do Mundo de Futebol, depois de Angola ter atingido tal feito em 2005, para o Mundial 2006, na Alemanha.

Angola, agora com 10 pontos, joga dia 8 de Outubro fora de casa, para cumprir calendário, com o Eswatini. No dia 11 do mesmo mês fecha as eliminatórias com os Camarões.