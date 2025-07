Semanário Novo Jornal/Um problema que afecta clubes e selecções

Rui Falcão promete combate cerrado à falsificação de idades no desporto

Retirada de seis basquetebolistas durante os jogos da Região 5 da SADC reacendeu um velho problema em Angola. A falsificação de idades, especialmente nas camadas jovens, onde jogadores aparentemente adultos continuam a surgir com documentos que pouco convencem. O basquetebol e o futebol são apontados como as modalidades com maior número de casos. Ministro da Juventude e Desportos (MINJUD), Rui Falcão, considera um problema grave. Promete combater e colocar ordem no circo.