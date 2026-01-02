Em Novembro de 2025, o crédito bruto ao sector não financeiro cifrou-se em 8,9 biliões de Kwanzas, tendo registado um aumento de cerca de 1,2 bilhões de Kwanzas (15,9 %), face ao período homólogo, informa o banco central.

Segundo o Banco Nacional de Angola (BNA), 86,1% desse crédito representa o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 13,9% o endividamento do sector público (administração pública e empresas públicas).

O stock de crédito à economia, em moeda nacional, atingiu 7,2 biliões de Kwanzas em Novembro, registando um aumento de 1,3 biliões de Kwanzas (21,1%) face ao período homólogo e 1,2 biliões de Kwanzas (20,0%) face ao mês de Dezembro de 2024.

O endividamento do sector público não financeiro totalizou 1,2 biliões de Kwanzas, dos quais 65,5% referentes à administração pública e 34,5% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo, registou-se uma expansão de 404,3 mil milhões de Kwanzas, segundo o BNA.

Já o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) registou um aumento de 819,5 mil milhões de Kwanzas (12,0%), ao passar de 6,9 biliões de Kwanzas em Novembro de 2024 para 7,7 biliões de Kwanzas em Novembro de 2025, sendo que o endividamento das empresas privadas não financeiras foi correspondente a 6,0 biliões, com um aumento de 515,2 mil milhões de Kwanzas (9,4%) e o endividamento dos particulares correspondeu a 1,7 biliões de Kwanzas, com um aumento de 304,3 mil milhões de Kwanzas (21,8%).

Em Novembro de 2025, o crédito bruto direccionado ao sector real da economia totalizou 1,9 biliões de Kwanzas, um aumento de 280,8 mil milhões de Kwanzas (17,6%) em relação ao período correspondente do ano anterior, impulsionado principalmente pelo incremento de recursos disponibilizados ao subsector de "indústria extractiva", que registou um aumento no valor de 224,5 mil milhões de Kwanzas (44,1%).

Entretanto, o crédito total concedido ao abrigo do Aviso n.º 10/2024 do BNA para o fomento do sector real atingiu 1,3 biliões de Kwanzas, representando 71,5% do total de crédito concedido a este sector e 15,1% da carteira de crédito bruto do sector bancário. Em comparação com o período homólogo, verificou-se um aumento de 295,0 mil milhões de Kwanzas (28,1%), com destaque para o financiamento de projectos no subsector da Indústria transformadora, que registou um acréscimo de 138,6 mil milhões de Kwanzas (23,1%), refere o BNA.

Em termos de subsectores de actividade económica, o crédito total concedido ao sector real, no mesmo período, foi distribuído pelo subsector das indústrias transformadoras, com um valor total de 795,9 mil milhões de Kwanzas, correspondendo a 42,3% do stock de crédito, sendo que, deste montante, 738,3 mil milhões de Kwanzas (92,8%) foram concedidos ao abrigo do Aviso n.º 10/24; subsector das indústrias extractivas, com um montante de 734,0 mil milhões de Kwanzas, equivalente a 39,0% do stock de crédito, dos quais 360,5 mil milhões de Kwanzas (49,11%) foram atribuídos no âmbito dos Avisos sobre a concessão de crédito ao Sector Real; e subsector da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, com um total de 350,8 mil milhões de Kwanzas, representando 18,7% do stock de crédito, dos quais 246,4 mil milhões de Kwanzas (70,2%) foram concedidos ao abrigo dos Avisos do BNA referentes ao fomento do crédito ao sector real.