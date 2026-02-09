O filme é "O Agente Secreto", do brasileiro Kleber Mendonça Filho, e está nomeado para quatro Óscares, onde Isabel Zuaa, filha de mãe angolana e pai guineense, entra no papel de uma mulher real que foi parar ao exílio no Brasil dos anos 1970, em plena ditadura militar.

A actriz portuguesa de ascendência angolana e guineense, nascida em 1987, em Lisboa, tendo crescido em Loures, um município limítrofe da capital portuguesa e a publicação e-cultura.pt traça-lhe um extenso perfil devido a essa condição de primeira actriz portuguesa que integra o elenco de um filme... dos Óscares.

Como esta publicação assinala, é a primeira vez algo que acontece pela primeira vez que tal acontece, o que a deixou numa "felicidade imensa", disse a artista em entrevista, onde sublinha também que "é uma honra enorme poder trazer esse marco histórico", porque também ela "faz parte da história de Portugal".

"O Agente Secreto" foi nomeado para quatro categorias nos Óscares 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Actor e Melhor Direção de Elenco.