Um grupo de homens foi detido, na província do Cuanza-Sul, acusado de espancar e carbonizar um jovem de 21 anos, soube o Novo Jornal junto da Polícia Nacional.

De acordo com o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da PN no Cuanza-Sul, Tomás Filipe António, o jovem foi linchado e carbonizado.

O grupo acusado pela morte do rapaz é composto por cinco homens, residentes nos municípios da Sanga e do Waku-Kungo, com idades compreendidas entre 26 e 58 anos.

Os implicados foram capturados no fim-de-semana, nos bairros Ndala-Jamba e Dunda, numa acção realizada por agentes da brigada anti-crime do comando municipal da Sanga.

Os detidos foram ainda encaminhados para o Ministério Público para serem responsabilizados pelo crime de homicídio qualificado.