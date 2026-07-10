Os casos de cancro no mundo poderão aumentar significativamente, passando de 20,6 milhões para 35 milhões, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), que sublinha a influência dos factores de risco associados às escolhas individuais e às condições de vida. A organização defende que esta tendência pode ser contrariada através de uma acção forte, coordenada e unificada.

O relatório da OMS, publicado a 8 de Julho, revela que mais de 26 mil pessoas morrem diariamente devido ao cancro.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, "o impacto do cancro varia significativamente de região para região". Em 2024, a Ásia representou a maior percentagem, concentrando mais de metade de todos os casos de cancro (50,7%) e mortes (56,5%), "reflectindo a sua elevada população". Por outro lado, a Europa registou "um impacto desproporcionalmente elevado", contribuindo com 21% dos casos globais e 20% das mortes, apesar de representar apenas cerca de 9% da população mundial.

O documento aponta, igualmente, que muitos países de África e algumas zonas da Ásia apresentam uma incidência mais baixa, mas uma mortalidade desproporcionalmente elevada.

Além disso, a OMS destaca que "o cancro do pulmão continua a ser a principal causa de morte por cancro a nível global" e que os cancros do pulmão, da próstata e colorretal estão entre os mais frequentes nos homens, enquanto os cancros da mama, do pulmão e colorretal representam uma parte significativa do impacto da doença entre as mulheres.

A organização conclui ainda que a maioria das pessoas em todo o mundo será afectada pelo cancro em algum momento da vida, seja através de um diagnóstico próprio ou pelo impacto da doença num familiar.